Echan a la calle a perrita Husky por ser bizca

Estados Unidos.- Por el hecho de ser bizca una perrita de raza Husky fue rechazada por una familia y simplemente la abandonó en la calle, la gente se burlaba de cómo veía y nadie la adoptó, hasta que una asociación protectora de animales la recogió.

Jubilee es el nombre de esta perrita de cuatro años de vida que de la noche a la mañana se había quedado sin dueños ni familia. El hecho ocurrió en Matawan, Estados Unidos (EU).

Ante el maltrato animal Husky House la asociación de rescate animal ha contado la historia de Jubilee para encontrarle un hogar.

En redes sociales se han subido videos y fotos de la perrita abandonada y eso ha conmocionado a los internautas y el caso se ha hecho viral por los miles de compartidas.

Mi nombre es Jubileo. Soy una mujer Husky de 4 años que lleva mucho tiempo con Husky House. Vine de un criador que no podía venderme porque dijo que era raro mi miranda. Los huskies son perros de aspecto majestuosos y no sé por qué no me parezco a ellos”, dice la asociación.