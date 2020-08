Él es Santos Tuz, el 'tiktoker' que enseña maya y pone en alto sus raíces

Yucatán.- Santos Tuz Romero es un 'tiktoker' yucateco que se volvió viral pues usa su talento para enseñar maya.

Según una entrevista para el medio EFE, Tuz no se imaginaba la popularidad que tendría pues él solo hacía lo que le apasionaba.

Yo tenía la aplicación desde meses atrás que inició la cuarentena pero no la abría, decidí ver qué tipo de videos había y me sorprendió ver a una persona que enseñaba inglés y a otra que enseñaba otro idioma del país donde habitaba y eso me animó a enseñar el idioma que se habla donde yo habito”, comentó.