El niño pidió una muñeca para aprender a ser el mejor papá del mundo

EEUU.- Una madre compartió en sus redes que su hijo le pidió de regalo una muñeca, ¿para qué? para poder aprender a ser el mejor papá del mundo.

Usuarios de Facebook han quedado enternecidos con tal anécdota, en la que muchos aplaudieron la aceptación de la mamá ante esta petición "inusual" de un niño. Muchos aprovecharon para recordar que la masculinidad no es afectada por dedicarse al cuidado de los hijos y quehaceres domésticos.

El pequeño quería aprender a ser papá, por lo que le pidió a su hermana una muñeca prestada, pero al negárselo, le pidió a su mamá tener la suya, y asegura su madre que no ha dejado al bebé ni un solo momento, sino que lo llena de besos y le habla, informa SDP.

Mi hijo me pidió una muñeca y ha sido lo más adorable del mundo. No solo está super feliz, sino que lleva toda la tarde cuidándola. Enseñarle a mi hijo a cooperar en el hogar y permitirle jugar a ser buen padre, me asegura que le estoy dejando un excelente hombre a este mundo", redacta la madre en su perfil de Facebook.