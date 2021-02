Ella tiene 23 años y él 56, y quieren tener 100 hijos, ya van en once

Georgia, Estados Unidos.- Una pareja residente de Georgina, en Estados Unidos, la cual tiene once hijos, busca formar la familia más grande del mundo procreando cien bebés, con la ayuda de madres sustitutas.

La joven de 23 años de edad y su esposo de 56, ya han traído al mundo a 11 niños, la más grande tiene seis años, mientras que la más reciente llegó al mundo a finales de enero.

Christina Ozturk y Galip Ozturk tienen al momento once hijos, pero tienen la intención de llegar a los cien.

Según The Sun dio a conocer al mundo la vida de esta familia, cuya pareja ya procreó once bebés gracias a que en Georgia, en Estados Unidos, está permitido recurrir a madres sustitutas, lo cual conlleva un costo de 8 mil euros, que equivale a unos 200 mil pesos mexicanos, cada una.

A través de este método, Christina y Galip se convirtieron en padres biológicos de los once pequeños. Su hija mayor se llama Vika y tiene apenas seis años de edad.

Ella es la única a la que la rusa Christina dio a luz , el resto de sus hermanos fueron producto de una gestación subrogada.

No sé cuántos hijos tendremos, pero definitivamente no planeamos parar. No estamos listos para hablar del número final. Todo tiene su momento”, declaró la joven madre.