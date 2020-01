Ellos salvaron a su perro; él les paga con un millonario comercial en el Super Bowl

Estados Unidos.- Durante el verano del año pasado, David MacNeil, presidente de la compañía de accesorios para autos CarWeather, se dio cuenta de que su perro, un Golden Retriever de siete años de edad llamado Scout, padecía cáncer.

El diagnóstico era lúgubre. Scout tenía un tumor en su corazón, además de que el cáncer atacaba las paredes de sus vasos sanguíneos. Los veterinarios le dijeron que su perro tenía cerca del uno por ciento de posibilidades de sobrevivir, y le recomendaron dormirlo.

Ahí estaba él en la esquina de un pequeño cuarto. Me estaba meneando la cola, y me dije a mí mismo: 'No hay manera de que duerma a este perro. De ninguna manera", recuerda David para la cadena afiliada a CNN, WMTV.