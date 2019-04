Ellos son los adolescentes que están intentando cambiar el mundo

Ciudad de México.- Los adolescentes cada vez se muestran más preocupados por el bienestar social, político y ambientales y es que pese a que algunos sean considerados como ajenos a lo que pasa alrededor, hay adolescentes que se destacan por su desempeño en querer mejorar y cambiar el mundo.

Poco a poco se han ido conociendo nombres de adolescentes que con ya sea movimientos o propuestas, buscan hacer algo al respecto con los problemas que afectan no solo a su sociedad, sino a su mundo en general.

Nacida en Suecia y con 16 años de edad, es una estudiante y activista que se convirtió en la líder del activismo contra el cambio climático.

En el 2018, Greta tomó la decisión de faltar cada viernes al colegio y pararse frente al Riksdag, el Parlamento sueco para generar consciencia con lo que está pasando con el calentamiento global.

Lo que inició como una protesta en solitario, se convirtió en huelgas estudiantiles con más de un millón de niños y adolescentes en más de 100 países.

Greta ha declarado que el padecer síndrome de Asperger le ha ayudado en su labor como activista.

El asperger me hace pensar y ver las cosas fuera del marco tradicional. Y no me creo mentiras cácilmente, puedo ver a través de esas mentiras.", contó a una entrevista a BBC.