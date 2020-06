Embarazado y solo, Alexander pide apoyo para salir adelante

Chihuahua.- Andrews Alexander Carrillo Rodríguez, de 27 años, un chico transgénero oficialmente, con ocho meses de embarazo, ha sufrido de la crisis económica por la contingencia sanitaria generada por el coronavirus y se encuentra en situación muy vulnerable, razón por la cual se ha solicitado ayuda de la comunidad.

Vive en una casa prestada, ya que dejó de recibir apoyo de su familia a causa de su orientación sexual y cambio legal de género, y su condición de salud le impide realizar trabajos que requieren mucho esfuerzo, y ha logrado sobrevivir con apoyo de amigos y vecinos.

Gracias al apoyo de colectivos Lgbttti, pudo ir a la Ciudad de México donde le ayudaron a cambiar legalmente su estatus de mujer a hombre, obtuvo el tratamiento hormonal necesario y lo que ahora adora, que es la ilusión de tener a su hijo, por lo que la inseminación fue exitosa y lleva estos meses con el embarazo sin riesgo.

Brenda Vega, amiga y vecina de Alexander, al conocer su situación, ha estado en continua colaboración para apoyar en todo lo que se pueda, desde insumos, alimento y artículos para el bebé que de acuerdo al último ultrasonido, será un varón.

En su perfil de Facebook, ha sido muy insistente con la gente para ayudar al caso.

En el mensaje explica que espera su primer hijo, el cual no tiene la culpa de nada, pues lo espera con mucha ilusión.

Estoy en espera de un varoncito, el cual no tiene culpa de nada, y yo lo espero con muchas ansias. No cuento con absolutamente nada. Más que con una mesita y un colchón que me acaban de regalar y un poco de despensa. Por mi condición no estoy trabajando ya que en agosto nace mi bebé y no contratan embarazadas”.