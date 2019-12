Empleado de Interjet se hace a los golpes con pasajero en pleno aeropuerto

Ciudad de México.- Un hombre que supuestamente trabaja como gerente para la aerolínea mexicana Interjet, se enfrentó a pasajeros que se molestaron por la cancelación de un vuelo, y fue bautizado como #LordInterjet tras llevar el malentendido hasta los golpes.

De acuerdo a los primeros reportes, los hechos ocurrieron por la tarde de este viernes 27 de diciembre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando un vuelo de la aerolínea Interjet se canceló, por lo que usuarios comenzaron a exigir que les pagaran los viáticos, como lo dicta la ley.

Sin embargo, el gerente se habría negado, lo que causó la molestia de los usuarios y comenzó la discusión. En un punto, uno de los pasajeros afectados comenzó a grabar al hombre, y este, al darse cuenta, se levanta de su asiento y le dice en un tono fuerte: "No me grabes, no me grabes", para después quitarle el teléfono.

Un empleado no representa el prestigio de una empresa. Pero hace mucho que @interjet dejo de ser una empresa con prestigio, por su alta calidad en servicio y profesionalismo de sus empleados. #LordInterjet pic.twitter.com/ozLRwszQaU — Julio Pilotzi (@juliopilotzi) December 27, 2019

Después, en otro video, se observa como la agresión llega hasta los golpes, y guardias de seguridad deben intervenir para separar a los involucrados.

#Video | Nace un nuevo #Lord en México, #LordInterjet indigna a las redes sociales, se trata de un trabajador de @interjet quien golpea a clientes de la aerolínea que lo estaban grabando, todo se origino porque se cancelo un vuelo y no devolvieron los gastos del viaje. pic.twitter.com/djIISaD9t9 — Cadena Noticias (@cadena_noticias) December 27, 2019

Esta nueva polémica afecta a Interjet apenas unos meses después del escándalo de #LadyBomba, cuando Ximena García, entonces piloto de Interjet, publicó en su cuenta de Twitter que habría sido un beneficio para México si hubieran tirado una bomba en el Zócalo capitalino durante los festejos por el Día de la Independencia, en referencia a que la plaza estaba llena de simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador.