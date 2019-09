En esta cafetería en EU prohiben hablar inglés y sólo hablan español

Estados Unidos.- Son frecuentes los videos o casos de migrantes agredidos por hablar en su idioma natal en público en Estados Unidos, en especial aquellos que hablan español. Pero en esta cafetería en la ciudad de Seattle, las cosas son al revés.

El Café Olé fue fundado por Amanda Reichert, una maestra de español para adultos que quisó crear un ambiente natural donde sus alumnos y personas hispanoparlantes pudieran convivir.

"Dentro del café tenemos una 'zona de no inglés' y le hacemos saber a la gente que sólo pueden hablar español. Pueden sentarse en las mesas de afuera (y hablar inglés) si así lo desean, pero mantenemos la zona de no inglés dentro del café", contó a la cadena Kiro Radio.

A pesar de no estar en una zona con una gran población latina o hispanohablante, este no es sólo el primer café de "sólo español" en Seattle, si no que incluso podría ser el primero en todo Estados Unidos.

'Castigos' por hablar inglés

El Café Olé nació como un lugar de convivencia y para conversar, por lo que si el personal escucha a algún cliente hablar en inglés pueden ponerle un "duro" castigo...

El cliente que sea sorprendido hablando inglés, tendrá que leer un trabalenguas en español como sanción y para fomentar la convivencia.

Aunque nació como un espacio inocente, el Café Olé se ha convertido en una especie de santuario para los hispanohablantes en Estados Unidos, enfrentados a un clima donde los ataques e insultos contra migrantes suelen ser frecuentes.

"No es para todo el mundo", explica Reichert, "No todo mundo está interesado en aprender español o salir de su zona de comfort. La idea detrás de Café Olé es crear un espacio que no existía para hablar español. Al mismo tiempo, hay muchas otras cafeterías en la zona, así que no siento que estemos excluyendo a nadie. Todo el mundo está invitado".