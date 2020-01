En esta zona los ladrones envenenan perros para poder robar a gusto

SE PIDE AYUDA para Q NO QUEDEN LIBRES

Aunq ENVENENARON a 2 perros para ROBAR una CASA en Las Lomas, estos ladrones PODRÍAN QUEDAR en LIBERTAD.@PGJDF_CDMX solo tiene una DENUNCIA vs ellos.

SI los reconoce, DENÚNCIELOS para q NO SALGAN.



Así los atraparon> https://t.co/3Xf7foW2Fw pic.twitter.com/pmEIsUfHCD