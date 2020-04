En plena carretera hallan extraña criatura marina

Reino Unido.- Unas fotos compartidas en Facebook por una usuaria de Gales se volvieron virales, pues muestran a una rara criatura marina que parece mitad pez y mitad cocodrilo, según información de la usuaria, ella se encontraba paseando cuando encontró al animal que le causó curiosidad, sin embargo, ya estaba muerto.

Los hechos se registraron en el, en donde según información de The Sun, una mujer llamada, pasaba una mañana a su perro Risca, sin embargo, se llevó una sorpresa pues secon una extraña criatura a la que decidió tomarle fotos.

Era algo realmente extraño y me asustó al principio ya que no sabía si estaba vivo”, informó la mujer para The Sun.