En plena pandemia, hombre regala pasteles de cumpleaños a niños de bajos recursos

Chile.- En plena pandemia de coronavirus (Covid19), un hombre decidió regalar pasteles a niños de bajos recursos que no podían celebrar su cumpleaños.

Mauricio, dueño del restaurante Casa Kiltro, del Barrio Yungai, Chile, decidió emprender una nueva forma de apoyar a las personas de bajos recursos en plena pandemia por Covid-19, a pesar de que su local lleva cerrado varios meses.

Según información de medios locales, Mauricio realizó una campaña en apoyo y se las ingenia a diario para regalar comida a sus vecinos que más lo necesitan.

Ahora, aparte de dar comida, regala pasteles a niños que cumplen años, esto para que se olviden al menos un poco de la contingencia.

Me ha tocado, de ver que en las casas no hay como celebrar un día del niño o un cumpleaños y los niños son los que lo han pasado mal, quienes no tienen fiesta”, contó Mauricio.