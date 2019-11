Encuentran a bebé desaparecida con grotesco mensaje escrito en la piel

Honduras.- Momentos de terror sufrió una familia cuando una bebé de pocos días de nacida desapareció en su propia casa; cuando al fin la encontraron, con vida, notaron que tenía un grotesco mensaje escrito en la piel.

El caso ha impactado a Honduras, donde algunos medios tratan de darle un origen paranormal.

Rubenia Izaguirre, madre de la menor, comentó a un programa de noticias que acababa de darle de comer a su hija cuando la fue a acostar.

Cuando Rubenia regresó a ver cómo se encontraba su hija, se dio cuenta que había desaparecido, por lo que comenzó a buscarla con ayuda de su familia y sus vecinos.

Me fui a la cocina a hacer aseo y cuando regresé ya no estaba, la busqué desesperadamente junto a la abuela por toda la casa y en varias ocasiones, casi cinco horas de no saber nada de mi hija", contó.