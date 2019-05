Encuentran el cuerpo de una mujer desaparecida hace 6 años en un congelador

Hollywood.- Las autoridades en Florida tratan de averiguar cómo una mujer desaparecida hace casi seis años terminó en un congelador que fue llevado a un depósito de metales reciclados.

The SunSentinel reportó que Lilian Argueta llamó a la policía después de descubrir el cadáver en marzo. El forense identificó al cadáver como Heather Anne Lacey, de 30 años, quien habló con su familia por última vez en 2013.

Los restos no hubieran sido descubiertos de no haber sido por la muerte de Jonathan Escárzaga, de 36 años. El cadáver en estado de descomposición de Escárzaga fue hallado en febrero en un apartamento cerca de allí, en Hollywood.

¿Cómo lo encontraron?

El administrador del apartamento contrató a la empresa de Argueta para que removiera el congelador y otros electrodomésticos. Argueta guardó las máquinas en un depósito y abrió el congelador un mes después.

La policía de Hollywood dijo que Escárzaga era un mecánico de aviones. El forense no ha dicho cómo murió. La autopsia no detectó drogas en su sistema.

El diario reportó que el administrador del apartamento no sabía cuánto tiempo había estado el congelador dentro del apartamento de Escárzaga. El administrador dijo que Escárzaga no había pedido ninguna reparación desde el 2017.

La policía no ha dicho cuándo murieron Escárzaga o Lacey ni si ellos se conocían o no. La familia de Lacey dijo que no conocían a Escárzaga. También se desconoce cuando murió Lacey o cuánto tiempo estuvo su cadáver en el congelador.