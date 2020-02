Enfermera atiende a hombre en situación de calle y se hace viral

Tijuana.- En redes sociales se hizo viral la fotografía de una enfermera curando las heridas a un hombre en situación de calle que se encuentra en una silla de ruedas.

La imagen fue compartida desde la cuenta de Facebook de Fher Ibarra, quien acompañó la publicación diciendo:

(La enfermera) no tenía que ayudar al hombre, pudo haber seguido de paso como muchos, estaba tal vez cansada después de un día arduo de trabajo, pero no lo hizo”.

La reacción de los cibernautas volvió rápidamente esta foto en un contenido viral que desde Tijuana, Baja California, ahora le da la vuelta al internet.



Los hechos sucedieron en la calle 2da y Negrete en la zona Centro de la ciudad, y según reportes de los usuarios, el hombre que recibió la atención médica se encuentra en situación de calle desde hace algún tiempo.

Fher Ibarra mencionó que después de que Marycarmen Caro Gastelum terminara de atender a su paciente, le compró un poco de material para reponer el empleado con este.

Le pregunté si ocupaba algo más y apenada me dijo que no, la bendije, le di gracias por lo que hizo y me fui” apuntó Ibarra en su publicación.