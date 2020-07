Enfermera atiende a pacientes con Covid-19 y vecinos matan a sus mascotas

Argentina.- Enfermera atiende a pacientes con coronavirus (Covid-19) y tras constantes amenazas, vecinos mataron a sus mascotas para que se fuera del vecindario.

Los hechos se registraron en barrio Guadalupe en la ciudad decuando Daniela, quien trabaja en un centro de salud privado como enfermera paliativista en la atención de pacientes infectados con Covid-19, fuepor sus vecinos.

La mujer denunció que días antes de que pasara el horrendo hecho, ella encontró un cartel afuera de su casa pidiéndole que se fuera unos ocho o nueve días.

Un día cuando empezó la cuarentena y toda esta locura, encontré un cartel en mi casa en el que me decían que me vaya, que iba a infectar a todo el barrio. No le llevé el apunte, pensé que era una broma", aseguró.