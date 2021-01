Enfermera que atiende pacientes COVID obtiene recompensa y gana la lotería

Estados Unidos.- Una enfermera que ha estado al frente de la lucha contra el Covid-19 finalmente recibió buenas noticias.

La enfermera Terry Watkins de Durham, Estados Unidos, recibió una llamada telefónica felicitandola pues había ganado 1 millón de dólares.

Pensé que era una estafa. ¡Estaba un poco molesto en realidad!... Pensé que no era real, que no podía ser real. Todavía es algo en lo que realmente no creo, todavía estoy en shock”, comentó la enfermera.