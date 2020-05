Enfermero muestra el antes y después de contagiarse de Covid-19

Estados Unidos.- Un enfermero que se había contagiado de coronavirus (Covid-19), compartió fotos de el cambio físico que tuvo al contraer la enfermedad.

El hombre llamado Mike Schultz, de 43 años, es un enfermero en San Francisco, el cual pesaba 190 libras (86 kilogramos aproximadamente), compartió su cambio en redes sociales.

Schultz decidió compartir dos imágenes con sus 30,000 seguidores de Instagram, una tomada aproximadamente un mes antes de enfermarse y la otra en un hospital de Boston.

Quería mostrar que puede pasarle a cualquiera. No importa si eres joven o viejo, tienes condiciones preexistentes o no”, dijo Schultz.

Así mismo, se puede ver al hombre completamente demacrado y delgado, este cambio lo tuvo en apenas 3 meses.

Estaba muy débil. Esta fue una de las partes más frustrantes. No podía sostener mi teléfono celular, era tan pesado. No podía escribir, porque me temblaban mucho las manos”, aseguró.