Entró a cirugía para que le quitaran dos tumores, ¡pero le sacaron un riñón sano!

Argentina.- Un hombre llamado Juan González denunció que se sometió a una cirugía en la que le removerían dos tumores cancerígenos en el área de la columna vertebral, pero que en vez de eso los doctores le quitaron un riñón que estaba sano y se lo habrían robado.

De acuerdo al testimonio del hombre, se habría sometido a la cirugía poco antes del Año Nuevo en el Hospital Dr. Horacio Heller en la ciudad de Neuquén en la Patagonía argentina, todo para retirarse dos tumores que lo aquejaban.

Sin embargo, en vez de eso, al salir de la cirugía le informaron que le habían extirpado un riñón sano.

Se iba a sacar un tumor cancerígeno que estaba alojado entre la columna y el riñón; otro tumor está alojado en el pulmón. Cuando voy a la operación no me sacan ninguno de los tumores y me sacan el riñón. Hay documentación que dice que los riñones estaban perfectamente”, dijo González para Telefe Noticias.