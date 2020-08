Es abandonado por su novia al enamorarse de su jefe y él se venga en Facebook

Estados Unidos.- Un hombre es abandonado por su novia, pues ella se enamoró de su jefe y él decide vengarse con una foto en Facebook.

Se trata de Aaron Adams, quien después de 8 meses de relación, fue abandonado por su novia llamada Sidney Shelby cuando ella tuvo 'sentimientos intensos y fuertes' por su jefe el primer día de su nuevo trabajo en un salón de tatuajes.

Una vez que su relación terminó, Aaron comentó que Sidney estaba deseando que él cambiara su foto de perfil por una que no la incluyera, por lo que Aaron se le ocurrió una perfecta idea para que ella no apareciera.

Al parecer, a él le gustaba como salía en una foto con Sidney, por lo que decidió colocar una 'X' roja gigante en la cara de ella y así pudiera “cubrir su identidad”.

Luego añadió las palabras "posición disponible" en color turquesa en el brazo derecho de Sidney, indicando que había una nueva ‘vacatante’ a su lado.

Desde que subió la nueva foto de perfil en Facebook, se volvió viral y ha tenido más de 13 mil reacciones.

Sidney me dijo 'no me importa si tienes que recortarme o hacerme garabatos, simplemente no quiero estar más en tu foto de perfil'. Así que tomé esa idea y la seguí. Siendo hombre, no tomo muchas fotos. Me gustó mucho esa, así que usé mi ingenio y puse una 'x' sobre su cara y escribí 'posición disponible'...Estoy completamente en shock desde que la publicación se volvió viral. Un par de chicas de Australia se acercaron, pero eso está en el lado opuesto del mundo, por lo que realmente no me ayuda”, explicó el hombre a Mirror.