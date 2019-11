'Es su culpa por no taparse', dice hombre acusado de agresión sexual

Irlanda.- Richard Duncan, un hombre de 42 años, fue declarado culpable de agredir sexualmente a una mujer en Dublin, Irlanda; el hombre insistió en su inocencia, argumentando que "fue culpa de ella por no taparse".

La historia comenzó en 2017, cuando una joven iba saliendo de un club nocturno con una amiga y se dirigían de vuelta a su casa.

Desde que las vio, cuenta la víctima, Duncan comenzó a acosarlas. A pesar de que le pidieron que se alejara, él aprovechó que ella llevaba un vestido corto para tocarle el trasero.

Es su culpa, no tenía nada puesto. No es mi culpa, ella no se quejó. Soy alto y guapo, las mujeres me persiguen. Debería haberse tapado", afirmó el acusado a la Policía.