Mujer arranca pedazo de lengua a hombre y una gaviota se lo lleva

Reino Unido.- Una mujer mordió la lengua de un hombre y una gaviota se abalanzó y se llevó un pedazo, hasta ahora, la mujer se declaró culpable de la agresión.

Los hechos se registraron el pasado 1 de agosto de 2019, en Edimburgo, Escocia, cuando repentinamente Bethaney Ryan, de 27 años, inició una discusión con un desconocido en la calle.

Según detalló la víctima, identificado como James McKenzie, la mujer lo besó inesperadamente y después le arrancó un trozo de lengua.

El medio local Edinburgh Evening News detalló que después de la mordida, el hombre escupió el pedazo que quedó suelto cayendo al piso, segundos después una gaviota bajó y se llevó el trozo impidiendo que la víctima pudiera recibir cirugía de reinserción de lengua.

El señor McKenzie se alejó y escupió una parte de su lengua, momento en el que una gran gaviota recogió el trozo de músculo y se escapó con el trozo de lengua. No requirió cirugía dado que el trozo de lengua ya no estaba disponible y no se podía volver a unir”.