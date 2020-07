Escuela despide a directora por imitar a Paulina Rubio 'entre alcohol y bicarbonato'

CDMX.- El confinamiento con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19) ha llevado a muchos a usar su tiempo en hacer videos para redes sociales como Tik Tok, pero el resultado no siempre es del agrado de todos, como el caso de la directora de una escuela, a la que le costó su trabajo imitar a Paulina Rubio.

La directora de una escuela primaria en la Ciudad de México perdió su empleo tras 25 años de servicio, por compartir en su cuenta una imitación de Paulina Rubio y fingiendo estar bajo el influjo de alguna droga.

Elena Cuétara fue despedida por un video en el que busca imitar el contenido de la ‘Chica Dorada’, en el video aparece vestida similar a ella, con una chaqueta de mezclilla y sombra en los ojos, y sugiere hacer “un preparado que contenga alcohol, agua y bicarbonato”.

Y ella no es la que habla, su voz es sustituida por una similar a la de Paulina Rubio.

El 27 de mayo, en plena cuarentena, se me ocurre hacer un video imitando a Paulina Rubio en mal estado. A la semana recibo una llamada de mi jefe informándome que hay un grupo de papás muy molestos porque creen que estoy dando un mensaje inadecuado. Y me dijo que ya no podíamos seguir trabajando juntos”, reveló Cuétara.