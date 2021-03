VIDEO: Regidor dice que "las mujeres de verdad les gusta que las piropeen’'

España.- En redes sociales un video ha causado indignación después de que un regidor asegurara en plena sesión del ayuntamiento la definición de "mujer de verdad".

El edil Rafael Azor, quien también es el portavoz del ayuntamiento granadino de Baza, en España, habló de los movimientos feministas y se mostró en contra.

No apoyo el 8M porque no representan a la mujer real: al frente de ese movimiento hay mujeres que no son mujeres”, comentó.