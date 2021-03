Su mejor esfuerzo: repartidor se detiene a estudiar entre reparto y reparto

España.- Un joven de 24 años de edad, mostró una increíble perseverancia y ganas de salir adelante estudiando y trabajando a la vez.

Carlos Alegre, un repartidor de la marca Glovo que radica en la ciudad de Málaga, en España, se volvió viral en las redes sociales después de que fuera captado por un vecino mientras estudiaba en la calle.

Según informó el medio local Antena 3, Carlos aprovechaba los descansos entre reparto y reparto para sentarse en una banqueta y estudiar su curso de mecánica.

Hay gente que va trabaja, estudia y no hace ruido de nada… En este trabajo hay muchos tiempos muertos y yo lo veo normal, para no perder el tiempo me gusta sacar mis apuntes y estudiar”, expresó el joven.