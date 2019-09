¡Espantoso hallazgo! Un feto, cráneos humanos y armas son encontrados en un domicilio

CDMX.- Autoridades de la Ciudad de México encontraron distintos restos humanos, armas y altares en un domicilio, cuando se realizaba un operativo en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Fueron agentes de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (FEDAPUR), quienes realizaron la acciones de supervisión de diversos inmuebles, acompañados por policías de Investigación.

En el lugar se encontró un frasco con un líquido turbio, que en su interior contenía un feto, de igual manera se localizaron dos cráneos y otros tipos de restos óseos contenidos en una cubeta.

Dentro del domicilio se descubrieron altares con figuras prehispánicas, además en la cuenta del periodista Carlos Jiménez, se informó que se detuvieron a varias personas dentro del inmueble, pero no se especificó la cantidad de los capturados.

También se decomisaron dos armas de fuego, una tipo escuadra de color negro con la cacha en dorado y una más de cañón alargado, color guinda.

En redes sociales, la publicación causó decenas de reacciones en donde algunos recriminan a las personas que se dedican a la santería, mientras que otras defienden esa actividad, al aseverar que no es un delito.

Saber de sobre santería es pecado, delito o que. O ahora vamos a juzgar a las personas por lo que saben, como en la edad media?”, No ps no es delito, pero los huesos y el feto si podrían haber sido extraídos de manera ilícita. No es como que normal que la gente tenga huesos humanos en su casa.”, comentaron algunos internautas.