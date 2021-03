Hombre pide a su esposa ponerle a su hija el nombre de su ex para recordarla

Estados Unidos.- Una mujer dio a luz y no se encuentra muy feliz después de que su esposo le pidiera que su hija lleve el nombre de una exnovia.

La historia fue compartida mediante la plataforma Reddit por la usuaria @Throwaway0192835, quien aseguró que está a punto del divorcio después de la petición de su esposo.

Según detalló, llevan dos años casados, y el bebé llegó 1 año cuatro meses después, sin embargo, el hombre quiere “recordar” a su expareja.

Desde que descubrimos que va a ser una niña, mi marido quiere ponerle el nombre de su ex. No es cualquier ex, sino con el que salió durante un largo período de tiempo y que más amaba'', comentó la mujer.

Así mismo, detalló que cuando ambos se casaron, la exnovia regresó a la ciudad en donde viven y generó un conflicto familiar.

Él realmente la amaba y nunca me ocultó eso, pero pensé que todo había terminado una vez que ella se mudó ... wow, dejó en claro que quiere que el bebé tenga ese nombre y que yo puedo nombrar al segundo hijo… Él no entiende cuánto me está afectando y sigue diciendo que son solo las hormonas. ¿Sigue enamorado de la ex o es normal que quiera nombrar a NUESTRO hijo así? ¡Gracias!”, detalló.