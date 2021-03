Hombre es despedido tras insultar a una joven: "estúp... asiática"

Estados Unidos.- Una joven de origen asiático fue agredida verbalmente cuando se dirigía a su hogar.

Los hechos se registraron en el estado de California, Estados Unidos, cuando un hombre identificado como Mike Dalcin se acercó a la mujer para insultarla y grabarla.

A las 5 de la tarde estaba caminando en Brentwood en la intersección de Bundy y Montana. Me detuve a mirar mi teléfono cuando este hombre salió de su casa y me agredió verbalmente. Se acercó a mí, sin cubrebocas. Le pedí que se alejara. Me llamó ‘estúpida asiática de pelo azul’ y ‘perra tonta’'', detalló la agredida.