VIDEO: Hombre se lanza a piscina congelada para rescatar a perrita

Estados Unidos.- Un hombre arriesgó su vida al lanzarse a una piscina congelada para salvar a una perrita que había caído al agua.

Los hechos se registraron en el condado de Southlake, en Texas, Estados Unidos, cuando Dan Holmes se percató que una de sus perritas llamada Christi, que se encontraban jugando en el patio trasero, resbaló en la piscina.

El momento fue captado por las cámaras de seguridad del domicilio y muestra al can luchando por salir del agua, sin embargo, debido a las bajas temperaturas, ya no tenía fuerza en sus extremidades.

Segundos después, se puede observar a Holmes lanzándose sin dudarlo al agua y arrastrando a la perrita hasta la orilla de la piscina.

Estaba petrificada. Realmente no sabía qué hacer… Fui a un lado y ella estaba en el medio, y no podía llegar a ella, así que bajé la mano y me caí, me di la vuelta, la agarré y la saqué lo más rápido que pude", platicó Holmes para el medio Fox News.