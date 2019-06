Este es el aeropuerto que tiene 'señales' illuminati y apocalípticas

Denver.- El Aeropuerto de Denver es uno de los cinco más ocupados de Estados Unidos, y su terreno es tan grande que Manhattan (Nueva York) cabría dos veces ahí. Sin embargo, estos datos no son lo más curioso sobre la terminal. Con el paso de los años, desde su apertura en 1995 han surgido toda clase de teorías conspirativas acerca de su diseño, construcción y hasta las obras de arte que exhibe.

Aeropuerto de Denver.

Algunas de las teorías son más disparatadas que otras: desde la influencia de sociedades secretas, hasta señales del Apocalipsis ocultas en sus instalaciones. Se han esparcido de tal manera que el área de publicidad y relaciones públicas del aeropuerto lo toma con humor y ha creado campañas enteras en torno al misterio.

Aquí te presentamos las principales teorías.

1. Búnkers secretos

Se dice que en el sistema subterráneo para transportar equipaje, en realidad existe un conjunto de búnkers diseñados para alojar a líderes mundiales y millonarios en caso de un apocalipsis, según el diario Denver Post. Las versiones más alocadas de la historia tienen que ver con aliens y “reptilianos”.

Las sospechas surgieron en los años 90, porque el aeropuerto superó su presupuesto inicial, hubo retrasos en la construcción y por el hecho de que ya existía una terminal previa, que estaba en funcionamiento; sin embargo, a comparación de aeropuertos como el de Hong Kong y Dubái, el costo de la obra no fue exorbitante, señala The Sun. Y sí hay un sistema de túneles de dos kilómetros de longitud, pero en él trabajan aproximadamente mil personas todos los días.

2. ¿Señales del Apocalipsis?

El Aeropuerto de Denver está lleno de obras de arte en exhibición permanente. La más famosa es la escultura de un caballo azul con nueve metros de altura, instalado afuera de la terminal; se dice que sus ojos rojos (los cuales, por cierto, brillan) son una referencia de los cuatro Jinetes del Apocalipsis.

La versión oficial asegura que simplemente es el fruto de la imaginación de un artista. Lo siniestro es que Luis Jiménez, el autor, murió mientras se construía la escultura, en 2006; un fragmento de la obra cayó en su pierna, causándole una hemorragia.

3. Influencia de los masones

Hace más de 300 años, la masonería inició como una sociedad secreta europea; por tal característica, aunque ya no sea secreta como tal, con frecuencia se le ha acusado de intromisiones en la vida pública y política de diversos países, explica la BBC. Una de esas numerosas acusaciones tiene que ver con el Aeropuerto de Denver.

La famosa escultura del Caballo Azul.

Un año antes de que el sitio inaugurara, en la terminal de Jeppesen se colocó una cápsula del tiempo dirigida a la “gente de Colorado en 2094”; este paquete contiene símbolos masones. Esto no es raro, pues la hermandad donó la cápsula conmemorativa. Lo “alarmante” es que la placa también posee una leyenda que hace referencia a un grupo llamado “New World Airport Commission”. Por eso mucha gente lo relaciona con las teorías conspirativas del “New World Order (Nuevo Orden Mundial)” y los Illuminati. Lo cierto es que la misteriosa inscripción está mal escrita: debería decir “The New, World Airport Commission”, al hacer referencia a una asociación que existió para celebrar la apertura del nuevo aeropuerto, de acuerdo con Thrillist.

4. Las gárgolas

Para muchos viajeros, las gárgolas situadas en la zona de recolección de equipaje resultan bastante perturbadoras. Han sido vistas como demonios o presencias malignas. Se trata de una instalación artística llamada Notre Denver, inspirada en la Catedral de Notre Dame y creada por el estadounidense Terry Allen. Según el autor, sus gárgolas tienen la intención de lucir como protectores.

Las gárgolas que resguardan el aeropuerto.

5. Una esvástica en la pista

Otra de las mayores polémicas relacionadas con el Aeropuerto de Denver se basa en el supuesto hecho de que el trazo de sus pistas luce como una esvástica desde las alturas. Las teorías conspirativas afirman que la terminal fue construida por simpatizantes nazis. Según aseguró una vocera del aeropuerto al diario The Telegraph, las seis pistas están diseñadas de esa manera para que puedan ser usadas simultáneamente en cualquier condición climática; además, algunos de los aviones más grandes del mundo transitan por aquí con regularidad. Para ellos, el diseño se parece más a un “molino”.

En la vista áerea del aeropuerto se puede notar una esvástica.

6. Los murales

Hay un misterio más relacionado con el arte del aeropuerto. Es un gran mural dividido en dos, que ha sido objeto de extrañas interpretaciones.

Se llama Children of the World Dream of Peace y es obra del artista Leo Tanguma. La primera muestra a soldados con máscaras de gas destruyendo al mundo. Si sólo observas esto, la obra resulta muy alarmante; de hecho, en la esquina inferior derecha se pintó una carta escrita por un niño fallecido en Auschwitz. La otra parte del mural ilustra el triunfo de la paz sobre la guerra, y resume la idea general de la obra. Comúnmente ha sido malinterpretada, señalando que la parte siniestra se refiere al futuro, no al pasado; es decir, como si el “Nuevo Orden Mundial” estuviera empeñado en destruirnos.

Aunque su mensaje real es positivo, es innegable que contiene imágenes fuertes.