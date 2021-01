"Este es el fin": matrimonio de médicos fallece a causa de Covid-19

Puebla.- Una doctora perdió la batalla contra el coronavirus (Covid-19), luego de ser hospitalizada tras largos días de lucha en su casa. Horas antes, su esposo, el director del Hospital General de Tepeaca, Puebla, había fallecido a causa del virus.

La mujer, identificada como Janet Ballinas Hernández, utlizaba sus redes sociales para informar a sus seguidores su estado de salud tras contagiarse del virus, al parecer, a principios del 2021.

Los mensajes

En su cuenta de Twitter, donde se hacía llamar 'Dra. Fresis', la especialista empezó a compartir actualizaciones sobre su padecimiento.

Durante sus días de lucha contra el coronavirus (Covid-19), Ballinas Hernández agradeció a su familia y sus amigos los mensajes de aliento tras confirmar que estaba contagiada. A su vez, manifestó que la situación empeoraba al sentirse muy mal por la fiebre.

Su último mensaje

En su última publicación en redes sociales, la doctora informó que sería hospitalizada y expresó su preocupación por sus padres.

Este es el fin, me voy a hospitalizar, no sé si salgamos de esta. Me preocupan mis papás también”.