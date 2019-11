Estos son los desesperados mensajes que mandó un hombre antes de ser asesinado

Estados Unidos.- Un hombre alcanzó a mandar un último mensaje de ayuda a un amigo antes de que él y su prometida fueran asesinados a cuchillazos en su penthouse en Boston, Massachusetts.

A pesar de que el asesinato ocurrió en mayo de 2017, apenas esta semana ha comenzado el juicio contra el sospechoso de haber cometido el crimen, Bampumim Teixeira, y ha sido en la primera declaración de Matthias Heidenreich, un amigo de la víctima, cuando se revelaron los desesperados mensajes de texto.

De acuerdo al reporte de CNN, el cinco de mayo de 2017, un hombre se introdujo sin ser detectado en el departamento donde vivía el anestesiólogo Richard Field de 49 años, junto a su prometida, Lina Bolaños de 38 años, quien también era doctora.

El hombre, que usaba una sudadera negra, guantes y una playera amarilla, se escondió en el penthouse hasta que la pareja arribó al lugar, Entonces los habría atacado con un cuchillo hasta matarlos.

Antes, Richard alcanzó a mandar algunos mensajes de texto a uno de sus mejores amigos, Matthias Heidereich, a quien le escribió "Llama al 111", que parece que pretendía ser "911", "Hombre armado", "En la casa", para terminar con "En serio".

Para su mala suerte, Heidenreich había salido a una farmacia a realizar algunas compras, y no vio los mensajes hasta que no regresó a su casa. Entonces marcó al concerje del edificio, quien a su vez avisó a la policía, y fue cuando descubrieron los cuerpos y se toparon con Teixeira, a quien le dispararon bajo sospecha de que portaba un arma.

El Fiscal de Distrito John Pappas asegura que no hay duda de que Teixeira cometió el crimen.

Por su parte, el abogado defensor Steven Sack afirma que no hay pruebas contra su cliente.

No hay video, no hay audio, no hay evidencia científica que nos diga que Bampumim Teixeira se metió al hogar de Lina Bolaños y Richard Field y los asesinó, y eso es porque él no lo hizo", afirmó.