Estudiante de EU cruza frontera vestida con su toga para abrazar a su padre

Estados Unidos.- Un hombre fue deportado cuando su hija tenía cuatro años, y una joven recién graduada de la preparatoria acudió a Texas al puente internacional que separa Estados Unidos de México para abrazar a su padre vestida con su toga.

De acuerdo con el portal de noticias Telemundo, sabía que mi padre nunca me vería desfilar para recoger mi diploma, pero pensé en sorprenderle cruzando el puente para que me pudiera ver con la toga y el birrete de graduación.

Sabia que mi padre nunca me vería desfilar para recoger mi diploma, pero pensé en sorprenderle cruzando el puente para que me pudiera ver con la toga y el birrete de graduación, escribió la estudiante.

La estudiante de nacionalidad estadounidense, cruzaba la barrera para estudiar en una preparatoria, donde finalmente se graduó.

Tengo que decir que toda mi vida me he preguntado si mi padre me vería cuando me graduara, agregó.