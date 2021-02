VIDEO. Luchador musculoso de la WWE se declara transgénero y aparece en elegante vestido

Estados Unidos .- La reconocida figura y ex luchador de la WWE, Tyler Reks apareció en los medios después de varias semanas de un largo proceso al que el mismo se sometió al revelar ser transgénero. WWE , Tyler Reks transgénero .

Esta decisión ha dado la vuelta al mundo, ya que después de dominar el cuadrilátero de la lucha, Tyler dejó los golpes y músculos por iniciar una nueva vida ahora con el nombre de Gabbi Tuft.