FOTOS. Búfalo moribundo se vengó y atraviesa con su cuerno a cazador

Australia.- Un búfalo moribundo se vengó y atravesó con su cuerno al cazador que le había disparado.

Los hechos se registraron en, en la costa noreste del Territorio del Norte de Australia, cuandofue atacado mientras cazaba con un amigo.

El padre de cinco hijos dijo que disparó varias flechas al búfalo y estaba esperando que se cayera cuando de repente corrió hacia él.

Me las arreglé para girar y dar unos tres pasos antes de que él estuviera sobre mi espalda y clavó sus cuernos en la parte superior de mi muslo, empujándome hacia adelante. Fue entonces cuando golpeé el suelo y volvió a ponerme los cuernos, me agarró por la pierna derecha y me arrojó unos tres metros", dijo Mcsherry.