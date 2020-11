Fallece abuelita que recibió serenata de su esposo cuando estaba internada

Stefano Bozzini, classe 1939! Non potendo entrare in ospedale, per esprimere la sua vicinanza alla moglie Carla ricoverata presso la struttura ospedaliera di Castel San Giovanni le ha dedicato la sua musica suonando la fisarmonica.

L'amore vince sempre! #amore #10Nov #COVID__19 pic.twitter.com/RIK7MeUqGS