Quinceañera falleció antes de su fiesta; los chambelanes bailaron frente a su ataúd

El pasado viernes 1 de marzo en la Ciudad de México, una joven de nombre Karen cumplió años, y un día después se llevaría a cabo su fiesta de 15 años, no obstante, ésta no se pudo llevar a cabo ya que la menor falleció.

De acuerdo al portal de noticias 24 horas, la muerte de Karen se dio luego de que el viernes, al ser su cumpleaños, su novio la sorprendió con un ramo de flores y la invitó a cenar, posteriormente, cuando se dirigían al local donde comerían, ambos sufrieron un accidente automovilístico donde él fue herido de gravedad y ella perdió la vida.

No cancelaron la fiesta... bailaron y comieron

En Facebook se ha vuelto viral una fotografía que daría testimonio del trágico y triste final de una adolescente.

No obstante, su familia decidió no cancelar la fiesta y velarla en el salón donde se realizaría el evento. Además, no informaron de lo ocurrido a los invitados para que no cancelaran su asistencia.

El cuerpo de la fémina portaba el vestido de XV años y fue llevado en carroza hasta el salón de fiestas.

Los asistentes aprovecharon para celebrar una misa en su memoria; y posteriormente, sirvieron comida a los invitados.

También, se afirma que los chambelanes bailaron entre lagrimas frente al ataúd el vals que tenían ensayado junto con Karen, incluso, simularon tomar las manos de la quinceañera.