Fallecen dos niños por pirotecnia; madre devastada pide evitar estos artefactos

Sinaloa.- Todo ocurrió el 29 de diciembre del 2018. Los dos hijos de Teresita de Jesús Alvarado se habían quedado dormidos en casa, y otros niños jugaban con fuegos artificiales afuera. Entonces una "cebollita" cayó dentro de su casa, provocó un incendió y les causó la muerte.

Hoy, casi un año después del siniestro, Teresita recuerda el trágico evento desde la tumba de sus niños, y pide que tanto la sociedad como los padres de familia tomen consciencia de lo peligrosa que puede llegar a ser la pirotecnia.

A casi un año de la muerte de mis hijos, a mí me sigue doliendo el alma. Quisiera que entendieran, que, por favor, entendieran y que hicieran consciencia de que no les den a sus hijos cohetes. Quisiera que ustedes entendieran lo que hace una cebollita. A mí me mataron en vida”, dijo.