"Falta carácter para enfrentar el mundo real", defienden a maestro que humilló a alumno

Ciudad de México.- Después de que un profesor identificado como César Leal, fue suspendido de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) por burlarse y humillar a uno de sus alumnos con síndrome de Asperger, un influencer salió a su defensa.

El influencerle manifestó total apoyo al maestro y aseguró que a los que les afectó la humillación del joven fue porque les faltaba

Agregó que en el sistema educativo mexicano hasta la secundaria ya no se reprueba a los niños y así van migrando hasta la universidad.

El maestro tiene que ser extremadamente tolerante y lo más grave del asunto es que estamos hablando de facultades de ingenierías… No está sujeto a debate que generación tras generación cada vez los alumnos son más frágiles que los anteriores, ya no les gusta que los cuestiones, ya no les gusta que los presiones, ya no les gusta que les cuestiones su capacidad, tú tienes que pensar que todos son muy capaces, que todos son muy hábiles, porque pobrecito, se va a ofender el muchacho de veintitantos años”, expresó.