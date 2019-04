Familia vive robo y secuestro dos días consecutivos; piden apoyo

Argentina.- Una familia de Lanús vive una pesadilla desde el viernes, cuando fueron víctimas de un robo y de un secuestro al cerrar su local de sushi en la localidad de Valentín Alsina.

Tres delincuentes le arrebataron las ganancias del día, la tuvieron privada de su libertad durante una hora y al día siguiente volvieron a atacar su comercio.

Todo ocurrió cerca de las 10:30 de la noche, cuando Paloma junto a su hermano terminaban el día laboral, cerraban el comercio y se llevaban la recaudación.

Estaban a punto de subirse a un auto, cuando de otro vehículo estacionado en la cuadra se bajaron dos hombres armados que arremetieron contra ella.

La mujer cruzó desesperada la calle, les entregó la plata que tenía encima, pero igual la obligaron a subirse al auto.

El hermano forcejeó con uno de los atacantes para convencerlo de que no se lleven a Paloma y pudo haber perdido la vida: le dispararon, pero la bala no salió del revolver.

Sin embargo, a su hermana se la llevaron y la tuvieron secuestrada durante una hora, con los ojos tapados y una pistola apuntándole en la cabeza.

Me terminaron subiendo al auto, que era manejado por una mujer. Me taparon la cabeza, me pusieron un arma en la cabeza y me decían que querían ir a mi casa a buscar oro, plata.

Tras insistirle con ir a su casa a buscar objetos de valor, la soltaron luego de que ella les advirtiera que vivía en un departamento. La dejaron en Ramos Mejía, pero le prometieron que iban a volver por ella.

Todo el tiempo me decían que no tenían nada para perder y que si querían me disparaban, me mataban y me tiraban. Una situación desesperante, describió la joven, que fue liberada poco después.