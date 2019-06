Fue a la playa con su familia y una bacteria carnívora le provocó la muerte

Ellenton.- En Estados Unidos, una familia planeaba pasar unas agradables vacaciones en la playa; días después, Lynn Fleming murió en un hospital debido a una infección provocada por una bacteria carnívora.

Lynn había ido a la playa de Coquina Beach, en Florida, junto con su hijo Wade y la esposa de éste, Traci, hace dos semanas.

Uno de los días que estaban descansando, Lynn se hizo una cortada en la pierna mientras nadaba. La familia no le dio mucha importancia, porque no parecía nada grave, pero la herida no dejaba de sangrar.

Era más grave de lo que parecía

Finalmente, Lynn fue llevada al hospital, donde le dieron una inyección contra el tétanos y le mandaron un antibiótico.

Sin embargo, al día siguiente sus amigos la encontraron inconsciente en su casa, por lo que la llevaron a emergencias.

Ayer, Lynn murió en el hospital. Los médicos informaron que sufrió una infección por necrosis provocada por la bacteria fascitis necrosante, conocida también como "bacteria carnívora".

