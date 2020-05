Fue al médico porque le dolía la espalda y descubren que tenía 3 riñones

Brasil.- En Brasil, un hombre fue al médico pensando que tenía un simple dolor lumbar muy fuerte; sin embargo, los doctores descubrieron que en realidad su cuerpo tenía 3 riñones en lugar de 2.

El caso ocurrió en una clínica en Sao Paulo, Brasil, donde un hombre de 38 años fue al hospital ya que tenía un fuerte dolor de espalda desde hacía varios días, reporta The New England Journal of Medicine.

Para investigar la causa de su dolor en la espalda, los médicos le realizaron una tomografía al hombre y descubrieron que tenía un riñón del lado izquierdo, mientras que del lado derecho tenía dos acomodados de en forma de herradura.

¿Cómo se encuentra de salud?

De acuerdo con los informes médicos, el hombre no se quejó de ninguna molestia en los riñones y su sistema urinario funciona perfectamente, por lo que se descartó hacerle alguna intervención quirúrgica para extraerlo.

El motivo de su dolor de espalda resultó ser una hernia lumbar.

De acuerdo con RT, muchas personas que viven con más de un riñón no se dan cuenta hasta que se realizan estudios por otras condiciones, ya que este fenómeno es más común de lo que parece.

MCMH