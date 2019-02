Madre recoge a sus hijas en la escuela, las lleva al bosque y las asesina

Aubrianne Moore de 28 años, decidió ir a la escuela donde estaban sus tres hijas, Kyrie Rodery de 8 años, Cassidy Rodery de 6 años y Alaina Rau de 2 años, con la excusa de que tenían una cita con el médico, por lo que le fue fácil sacarlas de la escuela y llevárselas a un bosque de Michigan, donde les quitaría la vida para después, ella dispararse a sí misma con el mismo rifle con el que les disparó a sus hijas.

De acuerdo con información al portal de noticias TN, una vez que estaban fuera de la escuela, la madre las llevó hacia un bosque del condado de Kent donde les disparó en la cabeza con un rifle.

Después de haberles disparado, introdujo los cuerpos de las menores a su carro y condujo hasta la casa de su novio, donde ahí, Moore decidió dispararse con el mismo rifle.

Aproximadamente a las 3:00 pm las autoridades fueron los que descubrieron el cuerpo de la madre y las menores.

"No mandaba a sus hijas a la escuela porque la televisión le dijo que hoy habría un accidente de autobús, se queda despierta toda la noche porque cree que hay gente que quiere entrar a su casa y que no come porque cree que alguien envenena su comida.", comentó la trabajadora social.