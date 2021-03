Gales.- Con tan solo 16 años de edad, Ellie Harris fue declarada muerta en dos ocasiones debido a una sepsis.

Ellie Harris radica al sur de Gales, y es jugadora de fútbol, según informó la familia al medio local The Sun, la pesadilla había comenzado en diciembre de 2016.

La adolescente tuvo que ser internada y pasó varios días con fiebre alta y vómitos, los doctores le dijeron a la familia que su condición era tan grave que era mejor que se despidieran de ella.

En tan solo diez días posteriores, cuando ya estaba en casa, la salud de la adolescente empeoró y en un momento comenzó a delirar, posteriormente, a Ellie le dio un paro cardíaco.

Todo lo que recuerdo es que íbamos al área de reanimación tras ella y ella se estaba poniendo negra con todos los sarpullidos. Nos acompañaron a una de esas habitaciones de Wish Upon a Star y pensé que sabía para qué son. No recuerdo haber bajado las escaleras para verla, dijeron 'desafortunadamente, no creemos que haya nada más que podamos hacer’”, comentó la madre.