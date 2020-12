Ginecólogo confiesa que inseminó a miles de mujeres sin su permiso

Estados Unidos.- Un ginecólogo veterano confesó que engendró a más de mil niños usando su propio esperma durante cuatro décadas, esto sin el conocimiento de algunos de los padres.

Según información de Daily Mail, al hombre identificado como Dr. Philip Peven de Detroit, Michigan, se le atribuyen alrededor de 9 mil bebés.

Esto se descubrió después de que una mujer identificada como Jaime Hall se enteró que Peven era su padre y este le confesó haber usado su propio esperma para engendrar una multitud de bebés.

Posteriormente, comenzó una búsqueda de sus hermanos en línea que se realizaron una prueba de ADN y descubrieron que todos estaban relacionados con Peven.

Todos nacimos en el mismo hospital, todos nuestros certificados de nacimiento muestran a Peven como nuestro ginecólogo, no como nuestro padre… Entonces descubrí a uno de los nietos de Peven allí, se me acercó como medio sobrino y compartía un 12.3 por ciento de ADN conmigo. Eso sirvió como prueba definitiva e innegable. Comparto más ADN con el nieto de Peven que con la hija de mi hermana Lynn”, comentó Hall.

Después de juntar un grupo de hermanos, decidieron acudir con el hombre que actualmente tiene 104 años y finalmente conocerlo.

El hombre les explicó que inseminó con una muestra de esperma fresca, ya sea la suya o la de una de otro médico, en un procedimiento simple usando una pipeta mientras la mujer se acostaba en los estribos quirúrgicos.

Él dijo: 'Fui un pionero, ¿sabes? Fui el primero en hacer algo como esto'. Dijimos 'no solo nos entregaste ... queremos agradecerte por habernos criado. Sin ti, no estaríamos aquí '. Preguntó cómo lo sabíamos y le contamos sobre las pruebas de ADN. Nos dijo que no era el único médico del hospital que estaba donando esperma, había un grupo de médicos y entre ellos, tuvieron muchos hijos”, detalló.