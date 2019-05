Golpeó y apuñaló a su pareja de 14 años para evitar terminar noviazgo

España.- Un hombre de 27 años apuñaló en repetidas ocasiones a una menor de 14 años con quien tenía una relación; las autoridaes detuvieron al agresor.

El hecho ocurrió el 29 de agosto de 2017 Cristóbal C.A. citó a la joven en un edificio ubicado en el barrio del Cerillo de Maracena ya que después de haberse enterado que la menor no quería volver a verlo y decidió ponerle fin a la relación, en la cita intentó convencerla y persuadirla a que siguiera con la relación.

La adolescente se negaba ante lo que le pedía Cristóbal, y después de tanta negación, él comenzó a golpearla y apuñalarla aproximadamente 26 veces con una navaja de ocho centímetros para después abandonarla mientras ella agonizaba.

La adolescente fue auxiliada por vecinos de la zona quienes la trasladaron a un hospital para ser atendida de manera inmediata.

Las autoridades detuvieron al agresor y en su primera sesión del juicio, admitió que mantenía relaciones sexuales con la adolescente, por lo que la Justicia lo condenó a 39 años y medio de prisión más una indemnización de 836.000 euros, además de no poder acercarse a menos de un kilómetro de la víctima durante 50 años.

La menor asistió en compañía de su madre a la Audiencia de Granada para rendir su declaración sin encontrarse frente a su agresor.

Admitió que en efecto, mantenía una relación con Cristóbal, misma que quería finalizar, motivo por el cuál él la citó en el edificio y al llegar, la obligó y forzó a meterse a la construcción.

Me quitó el pantalón, lo rajó, me dijo que me iba a dejar embarazada y me apuñaló", confesó la adolescente.