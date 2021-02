Gracias a Facebook, descubren que expolicía casado sale con 4 mujeres

Estados Unidos.- Un expolicía quedó expuesto después de que una de sus novias descubriera gracias a Facebook que salía con 4 mujeres al mismo tiempo.

Cecily Steinmetz, de 39 años, indicó que descubrió que su novio Jason Collier, exjefe de policía de Stinnett, ya estaba casado, tenía cuatro hijos, y que además salía con más personas.

Al ser la primera en darse cuenta, decidió exponerlo detallando cómo lo conoció y asegurando que incluso ya está comprometido con otra mujer.

Conocí a Jason en una aplicación de citas a mediados de diciembre, nuestros perfiles coincidían y un día recibí un 'me gusta' de él. Respondí y charlamos a través de la web varias veces. Me dijo en donde trabajaba pero no fue muy específico al respecto. Hubo una conexión inmediata, fue cómodo hablar con él, y es encantador y desarmador al mismo tiempo que tranquilo'', comentó al medio Daily Mail.