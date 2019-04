Gritó desde su tumba para que lo sacaran, llevaba 9 días "muerto"

Colombia.- A Fidel Pantoja lo dieron por muerto a las 3:00 de la tarde el 7 de abril en Llorente, Colombia. Ese día llegó al hospital en un estado deplorable y a urgencias, los médicos señalaron que, después de perder mucha sangre, ya no había nada qué hacer por el hombre de 50 años.

El pasado martes se escuchó toda la noche gritar a un grupo de gente: "esto es un milagro, un milagro de Semana Santa", por las calles de Llorente. Ese día exhumaron el cuerpo de Fidel Pantoja porque lo habían escuchado gritar desde la tumba y fue llevado a un centro de salud para que lo revisaran. Estaba vivo, aseguraban.

Uno de los 10 hijos de Fidel Pantoja soñaba continuamente que el hombre estaba vivo. María Gladys Marín, esposa del difunto, decía que esperaba el regreso de su pareja, y que tenía que esperarlo sentada en la cama que ambos compartieron; la mujer luego fue internada por tener una crisis nerviosa. Así lo contó Perdomo, amigo íntimo de la familia.

El martes parecía ser ese día. La gente en Llorente repitió con esperanza el nombre de Fidel Pantoja, diciendo que el hombre había resucitado y que estaba vivo, todos con algarabía.

Policías del lugar señalaron que unas personas llegaron al cementerio y que escucharon gritos en una de las bóvedas, la rompieron y, según contaron, encontraron la tapa del ataúd destruida.

El cuerpo no estaba en estado de descomposición, algo extraño ya que el lugar es muy humedo y el proceso ocurre con celeridad, solo tenía algunas quemaduras. Casi estaba intacto.

El grupo de personas al verlo quisieron verificar el milagro y llevaron el cuerpo a un centro de salud para que les dijeran qué pasaba, los doctores confirmaron que no tenía signos vitales. Pero los pobladores, en éxtasis ante lo imposible, decidieron llevarlo a otro hospital para una segunda opinión; el resultado fue el mismo.

Nosotros no sabíamos nada de que mi papá había resucitado, a nosotros nos llaman como a las 7 de la noche. A él no lo pudimos ni ver, tampoco sabíamos dónde lo habían llevado. Hoy (miércoles) nos informaron que mi papá estaba muerto, que ya no había nada que hacer”, cuenta Iván.