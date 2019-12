Hombre asesina a su hermana por 'orden del diablo'; después intenta escapar del juicio

Rusia.- Un hombre que habría asesinado a su hermana "por orden del diablo", fue captado en video cuando intentó escapar justo en medio del juicio en el que sería imputado por el crimen.

De acuerdo al reporte del Daily Mail, el joven de 18 años llamado Leonid Greyser fue capturado por haber cometido el asesinato de su propia hermana, llamada Ariada Korol, y que tenía 21 años de edad.

Según esta información, los hermanos compartían un departamento en un suburbio llamado Nuevo Moscú, hasta que Ariada fue asesinada a puñaladas en el pasillo del edificio. Su hermano fue encontrado por la policía cerca del cuerpo, estaba desnudo y rezaba. Por su parte, testigos afirman que Leonid habría dicho que Satanás lo obligó a realizar el crimen, y que le habría dibujado signos satánicos al cadáver de su hermana con su propia sangre.

Tras dos meses en prisión, Leonid acudió al juicio como principal sospechoso del asesinato de su hermana, pero primero decidió escapar. A pesar de que se encontraba en una jaula con vidrios de cristal, Leonid escaló por encima de su pequeña prisión, logró levantar una parte del techo de la corte, y se disponía a escapar cuando los custodios alcanzaron a tomarlo de las piernas.

Después lo bajaron del techo a bastonazos y choques de pistolas eléctricas, y el juicio se pudo llevar a cabo.

Finalmente Leonid rindió su declaración oficial, y aunque no hizo mención al demonio o satanás, sí confesó haber cometido el crimen "porque era necesario. Hice lo que tenía que hacer. No me arrepiento".