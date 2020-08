Hombre cumple última voluntad y guarda el cadáver de su esposa en un tanque de agua

Hombre guarda el cadáver de su esposa en un tanque de agua.

Según la declaración del hombre, esa era la última voluntad de su esposa.

Los hechos se registraron en la provincia de Borneo Occidental, en Indonesia.

Indonesia.- Un hombre cumple la última voluntad de su esposa y guarda su cadáver en un tanque de agua durante varios días hasta que fue intervenido por la policía.

Los hechos se registraron en la provincia de Borneo Occidental, en Indonesia, cuando una mujer identificada como Kharisma, de 47 años de edad, fue reportada como desaparecida.

Según información de medios locales, durante una investigación se logró localizar el cuerpo de la mujer en un depósito de agua.

Hombre guarda el cadáver de su esposa en un tanque de agua. (Foto: Especial).

El jefe de policía de West Kutai, Roy Satya Putra, reveló, a partir de los resultados de la investigación inicial basada en la admisión del esposo de 70 años de edad, el cuerpo de su esposa fue mantenido deliberadamente en un depósito de agua porque cumplió con la solicitud de su esposa.

Explicó que antes de que muriera su esposa, ella le aconsejó que no se alejara de ella. Por eso lo guardó en el depósito de agua. Eso es según su confesión", expresó la policía.

La policía también informó que se realizó una autopsia al cuerpo de la víctima, y según los reportes, la mujer no presentaba signos de violencia y debido a que aún no se habían encontrado pruebas sólidas, por el momento el hombre no fue detenido.

FRG